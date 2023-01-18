Россияне за сутки более 80 раз обстреляли Херсон и область: есть разрушения и раненые

Российские войска за прошедшие сутки, 17 января, 83 раза обстреляли Херсон и область. Вследствие атак есть разрушения и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Херсон оккупанты атаковали 26 раз. Под удар попали жилые кварталы города и объект критической инфраструктуры. Вследствие обстрелов четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

По данным ОВА, для атак российские захватчики использовали реактивные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.

Напомним, ранее мы писали, что российская армия обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, а также кислородную станцию.

Также сообщалось, что 16 января враг обстрелял территорию Херсонской области 102 раза.

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