Росіяни за добу понад 30 разів обстріляли Сумську область

Російські військові за добу 15 лютого понад 30 разів обстріляли населені пункти Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.
Від обстрілів окупантів постраждали чотири громади області. Окрім цього було зафіксовано скидання з БПЛА одного вибухового пристрою.
Так, в Міропільській громаді зафіксовано 10 прильотів. Ймовірно, обстріл здійснювали з міномету. О 14:45 з квадрокоптеру було скинуто вибуховий предмет у Краснопільській громаді.
"Білопільська громада: був мінометний обстріл села Атинське - 14 прильотів. Новослобідська громада: теж росіяни били ймовірно з мінометів - 8 прильотів", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсоні росіяни двічі за день обстріляли медичний заклад.
Також ми писали, що в Бериславі Херсонської області окупанти вдарили по станції медичної допомоги, є поранений.
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