Росіяни за добу обстріляли Херсонську область 86 разів: троє загиблих та 13 поранених

Російські війська за минулу добу 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок ворожих ударів загинули троє людей, а ще 13 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За його словами, мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА.

"Під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Загарбники поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОДА, приватні та багатоквартирні будинки", - написав Янушевич.

Він також повідомив, що минулої доби через російські обстріли 3 людей загинуло, а ще 13 жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зокрема, від рук російських окупантів загинув 8-річний хлопчик.

Нагадаємо, вчора ми писали, що окупанти обстріляли Херсонську ОВА, внаслідок чого було пошкоджено два поверхи будівлі.

Також через пошкодження мережі внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні вчора десятки будинків залишилися без опалення.

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