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Россияне за сутки обстреляли Херсонскую область 86 раз: трое погибших и 13 раненых

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Херсонская область, Четверг 15 декабря 2022 09:45
Россияне за сутки обстреляли Херсонскую область 86 раз: трое погибших и 13 раненых Фото: россияне за сутки обстреляли Херсонскую область 86 раз (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате вражеских ударов погибли три человека, а еще 13 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Ярослава Янушевича в Telegram.

По его словам, мирные населенные пункты области враг атаковал с артиллерии, РСЗО, танков, минометов и БПЛА.

"Под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в судостроительный завод, образовательное учреждение, склады, помещения газеты, школу, магазин, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома", - написал Янушевич.

Он также сообщил, что за минувшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека погибли, а еще 13 жителей области получили ранения разной степени тяжести.

В частности, от рук российских оккупантов погиб 8-летний мальчик.

Напомним, вчера мы писали, что оккупанты обстреляли Херсонскую ОВА, в результате чего были повреждены два этажа здания.

Также из-за повреждения сети в результате вражеских обстрелов в Херсоне вчера десятки домов остались без отопления.

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