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Росіяни за добу обстріляли Харків та декілька прикордонних районів області (фото)

Фото: росіяни за добу обстріляли Харків та декілька прикордонних районів області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби російські окупанти обстріляли Харків та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram.

"У Харкові внаслідок удару ракетою С-300 пошкоджено освітній заклад, декілька автомобілів та вибито вікна в житловому багатоповерховому будинку. На щастя, без постраждалих", - розповів він.

Крім того, за його словами, внаслідок обстрілу с. Гатище Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки.

А у с. Леміщено Золочівської громади масованими обстрілами фактично знищено 7 приватних будинків та об'єкти інфраструктури.

Як повідомлялось, у середу, 15 березня, в Харкові повідомили про вибухи. По всій Україні лунала повітряна тривога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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