Росіяни за добу обстріляли Харків та декілька прикордонних районів області (фото)

Минулої доби російські окупанти обстріляли Харків та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Богодухівського районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram.
"У Харкові внаслідок удару ракетою С-300 пошкоджено освітній заклад, декілька автомобілів та вибито вікна в житловому багатоповерховому будинку. На щастя, без постраждалих", - розповів він.
Крім того, за його словами, внаслідок обстрілу с. Гатище Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки.
А у с. Леміщено Золочівської громади масованими обстрілами фактично знищено 7 приватних будинків та об'єкти інфраструктури.
Як повідомлялось, у середу, 15 березня, в Харкові повідомили про вибухи. По всій Україні лунала повітряна тривога.
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