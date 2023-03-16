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Россияне за сутки обстреляли Харьков и несколько приграничных районов области (фото)

Фото: россияне за сутки обстреляли Харьков и несколько приграничных районов области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Харьков и приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского районов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram.

"В Харькове в результате удара ракетой С-300 повреждено образовательное заведение, несколько автомобилей и выбиты окна в жилом многоэтажном доме. К счастью, без пострадавших", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, в результате обстрела с. Гатище Чугуевского района повреждено по меньшей мере 3 частных жилых дома.

А в с. Лемещено Золочевской общины массированными обстрелами фактически уничтожено 7 частных домов и объекты инфраструктуры.

Как сообщалось, в среду, 15 марта, в Харькове сообщили о взрывах. По всей Украине звучала воздушная тревога.

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