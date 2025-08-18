UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Росіяни втратили за добу понад 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Фото: за добу росіяни втратили 940 осіб особового складу (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

За останню добу, з 18 на 19 серпня, росіяни втратили на фронті ще 940 солдатів. Також ЗСУ знищили багато артсистем, дронів та автотехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 070 890 (+940) осіб;
  • танків - 11 118 (+2) од;
  • бойових броньованих машин - 23 148 (+5) од;
  • артилерійських систем - 31 632 (+43) од;
  • РСЗВ - 1469 (+1) од;
  • засоби ППО - 1208;
  • літаків - 422 од;
  • гелікоптерів - 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51 685 (+157);
  • крилаті ракети - 3558;
  • кораблі / катери - 28;
  • підводні човни - один;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 58 937 (+116);
  • спеціальна техніка - 3942.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 17 серпня, на фронті протягом доби відбулося 127 бойових зіткнень. Третина боїв відбулися на Покровському напрямку.

Детальніше про звіт Генерального штабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

