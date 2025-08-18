Росіяни втратили за добу понад 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб

За останню добу, з 18 на 19 серпня, росіяни втратили на фронті ще 940 солдатів. Також ЗСУ знищили багато артсистем, дронів та автотехніки противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2025 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, що станом на вечір, 17 серпня, на фронті протягом доби відбулося 127 бойових зіткнень. Третина боїв відбулися на Покровському напрямку.
