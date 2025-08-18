RU

Россияне потеряли за сутки более 900 солдат и много техники, - Генштаб

Фото: за сутки россияне потеряли 940 человек личного состава (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

За последние сутки, с 18 на 19 августа, россияне потеряли на фронте еще 940 солдат. Также ВСУ уничтожили много артсистем, дронов и автотехники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1 070 890 (+940) чел;
  • танков - 11 118 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 148 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 31 632 (+43) ед;
  • РСЗО - 1469 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1208;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 51 685 (+157);
  • крылатые ракеты - 3558;
  • корабли/катера - 28;
  • подводные лодки - одна;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 58 937 (+116);
  • специальная техника - 3942.

 

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 17 августа, на фронте в течение суток произошло 127 боевых столкновений. Треть боев произошли на Покровском направлении.

Подробнее об отчете Генерального штаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.

