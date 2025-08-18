Россияне потеряли за сутки более 900 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки, с 18 на 19 августа, россияне потеряли на фронте еще 940 солдат. Также ВСУ уничтожили много артсистем, дронов и автотехники противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 августа 2025 года ориентировочно составили:
Напомним, что по состоянию на вечер, 17 августа, на фронте в течение суток произошло 127 боевых столкновений. Треть боев произошли на Покровском направлении.
Подробнее об отчете Генерального штаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.