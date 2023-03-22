Росіяни за добу били по Україні "Градами", "Смерчами" та дронами: 14 людей загинуло (карта)

Окупанти атакували територію України за допомогою мінометів, танків, артилерії, РСЗВ "Град" та "Смерч", ЗРК "С-300", а також безпілотників Shahed-136 та "Ланцет", КАР "Х-59" та тактичної авіації.

Загалом було здійснено обстріли 121 населеного пункту, підтверджено ураження 42 об’єктів інфраструктури.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів загинуло 14 осіб та 24 було поранено.

Нагадаємо, вночі росіяни випустили по Україні 21 дрон-камікадзе, 16 з яких збили сили ППО.

До того ж, над Києвом зафіксували 8 "Шахедів", сили ППО збили всі ворожі безпілотники.

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