Росіяни добу атакували Житомирщину дронами, є загиблі, поранені та руйнування

Атаки на Житомирську область

Нагадаємо, що російські війська не вперше завдають ударів по Звягелю та інших громадах Житомирської області.

Ворог цілеспрямовано використовує ударні безпілотники для ураження цивільної та промислової інфраструктури регіону.

Зокрема, 12 вересня росіяни атакували продуктовий магазин у Звягелі. Внаслідок ворожих обстрілів того дня загинули дві людини, а також під ударом опинилися місцеві автозаправні станції та підприємство.

Крім того, у ніч проти 12 вересня Росія вдарила по заводу Cersanit у Звягелі. Внаслідок атаки російських дронів підприємство зазнало серйозних руйнувань, через що виробництво зупинили щонайменше на пів року.