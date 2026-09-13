Россияне сутки атаковали Житомирщину дронами, есть погибшие, раненые и разрушения

Атаки на Житомирскую область

Напомним, что российские войска не впервые наносят удары по Звягелю и другим общинам Житомирской области.

Враг целенаправленно использует ударные беспилотники для поражения гражданской и промышленной инфраструктуры региона.

В частности, 12 сентября россияне атаковали продуктовый магазин в Звягеле. В результате вражеских обстрелов в тот день погибли два человека, а также под ударом оказались местные автозаправочные станции и предприятие.

Кроме того, в ночь на 12 сентября Россия ударила по заводу Cersanit в Звягеле. В результате атаки российских дронов предприятие испытало серьезные разрушения, из-за чего производство остановили по меньшей мере на полгода.