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Россияне сутки атаковали Житомирщину дронами, есть погибшие, раненые и разрушения

18:30 13.09.2026 Вс
2 мин
Враг терроризировал область целые сутки
aimg Сергей Козачук
Фото: дроны РФ сутки атаковали Житомирщину (Getty Images)

Россияне в течение суток атаковали беспилотниками Житомирскую область. В результате ударов повреждены инфраструктурные объекты и гражданские здания, два человека погибли, еще двое госпитализированы с ранениями.

Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Последствия вражеских ударов

Как отметил глава ОВА, враг терроризировал регион дронами от вчерашнего утра. Силы противовоздушной обороны сбили часть вражеских беспилотников, однако зафиксировано попадание.

В результате атак получили повреждения объекты топливной и транспортной инфраструктуры, гражданские здания и имущество местных жителей.

Среди пострадавших объектов:

  • 4 автозаправочных комплекса в Звягельском и Коростенском районах;
  • 3 гражданских автомобиля;
  • продуктовый магазин;
  • объект инфраструктуры

Также из-за попадания на местности возникли два пожара.

Спасатели и специальные службы работают над ликвидацией последствий в условиях угрозы повторных атак.

Атаки на Житомирскую область

Напомним, что российские войска не впервые наносят удары по Звягелю и другим общинам Житомирской области.

Враг целенаправленно использует ударные беспилотники для поражения гражданской и промышленной инфраструктуры региона.

В частности, 12 сентября россияне атаковали продуктовый магазин в Звягеле. В результате вражеских обстрелов в тот день погибли два человека, а также под ударом оказались местные автозаправочные станции и предприятие.

Кроме того, в ночь на 12 сентября Россия ударила по заводу Cersanit в Звягеле. В результате атаки российских дронов предприятие испытало серьезные разрушения, из-за чего производство остановили по меньшей мере на полгода.

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