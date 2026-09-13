Россияне сутки атаковали Житомирщину дронами, есть погибшие, раненые и разрушения

Россияне в течение суток атаковали беспилотниками Житомирскую область. В результате ударов повреждены инфраструктурные объекты и гражданские здания, два человека погибли, еще двое госпитализированы с ранениями.

Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Спасатели и специальные службы работают над ликвидацией последствий в условиях угрозы повторных атак.

Также из-за попадания на местности возникли два пожара.

В результате атак получили повреждения объекты топливной и транспортной инфраструктуры, гражданские здания и имущество местных жителей.

Как отметил глава ОВА, враг терроризировал регион дронами от вчерашнего утра. Силы противовоздушной обороны сбили часть вражеских беспилотников, однако зафиксировано попадание.

Атаки на Житомирскую область

Напомним, что российские войска не впервые наносят удары по Звягелю и другим общинам Житомирской области.

Враг целенаправленно использует ударные беспилотники для поражения гражданской и промышленной инфраструктуры региона.

В частности, 12 сентября россияне атаковали продуктовый магазин в Звягеле. В результате вражеских обстрелов в тот день погибли два человека, а также под ударом оказались местные автозаправочные станции и предприятие.

Кроме того, в ночь на 12 сентября Россия ударила по заводу Cersanit в Звягеле. В результате атаки российских дронов предприятие испытало серьезные разрушения, из-за чего производство остановили по меньшей мере на полгода.