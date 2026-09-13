Россияне сутки атаковали Житомирщину дронами, есть погибшие, раненые и разрушения
Россияне в течение суток атаковали беспилотниками Житомирскую область. В результате ударов повреждены инфраструктурные объекты и гражданские здания, два человека погибли, еще двое госпитализированы с ранениями.
Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Последствия вражеских ударов
Как отметил глава ОВА, враг терроризировал регион дронами от вчерашнего утра. Силы противовоздушной обороны сбили часть вражеских беспилотников, однако зафиксировано попадание.
В результате атак получили повреждения объекты топливной и транспортной инфраструктуры, гражданские здания и имущество местных жителей.
Среди пострадавших объектов:
- 4 автозаправочных комплекса в Звягельском и Коростенском районах;
- 3 гражданских автомобиля;
- продуктовый магазин;
- объект инфраструктуры
Также из-за попадания на местности возникли два пожара.
Спасатели и специальные службы работают над ликвидацией последствий в условиях угрозы повторных атак.
Атаки на Житомирскую область
Напомним, что российские войска не впервые наносят удары по Звягелю и другим общинам Житомирской области.
Враг целенаправленно использует ударные беспилотники для поражения гражданской и промышленной инфраструктуры региона.
В частности, 12 сентября россияне атаковали продуктовый магазин в Звягеле. В результате вражеских обстрелов в тот день погибли два человека, а также под ударом оказались местные автозаправочные станции и предприятие.
Кроме того, в ночь на 12 сентября Россия ударила по заводу Cersanit в Звягеле. В результате атаки российских дронов предприятие испытало серьезные разрушения, из-за чего производство остановили по меньшей мере на полгода.