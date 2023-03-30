Россияне за сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА

За прошедшие сутки оккупанты совершили 45 обстрелов по территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Он также отметил, что за прошедшие сутки с деоккупированной территории области эвакуированы 90 человек.

"Оккупанты выпустили 216 снарядов. Херсонская область находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии. 1 человек погиб, 1 - получил ранения", - говорится в сообщении главы ОВА.

Ранее мы сообщали, что войска РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Напомним, россиянам удалось немного продвинуться в Бахмуте Донецкой области, но ВСУ точно поражают позиции оккупантов в их тылу.

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