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Россияне за сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА

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Херсонская область, Четверг 30 марта 2023 07:51
Россияне за сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА Фото: Российские войска обстреляли Херонскую область 45 раз за минувшие сутки (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки оккупанты совершили 45 обстрелов по территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Оккупанты выпустили 216 снарядов. Херсонская область находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии. 1 человек погиб, 1 - получил ранения", - говорится в сообщении главы ОВА.

Он также отметил, что за прошедшие сутки с деоккупированной территории области эвакуированы 90 человек.

Ранее мы сообщали, что войска РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Напомним, россиянам удалось немного продвинуться в Бахмуте Донецкой области, но ВСУ точно поражают позиции оккупантов в их тылу.

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