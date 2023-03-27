Росіяни за добу 20 разів обстріляли Херсонську область, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Він також зазначив, що минулої доби з деокупованої території області евакуйовано 43 особи.

"Росіяни випустили 97 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Загалом противник за минулу добу здійснив 20 обстрілів. Постраждали чотири особи", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Раніше ми писали, що росіяни намагаються вести наступальні дії з п'яти напрямків.

Нагадаємо, у Херсонській області за один день чотири людини вибухнули на мінах.

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