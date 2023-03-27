Росіяни за добу 20 разів обстріляли Херсонську область, - ОВА

Минулої доби окупанти здійснили 20 обстрілів по території Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Росіяни випустили 97 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Загалом противник за минулу добу здійснив 20 обстрілів. Постраждали чотири особи", - йдеться у повідомленні глави ОВА.
Він також зазначив, що минулої доби з деокупованої території області евакуйовано 43 особи.
Раніше ми писали, що росіяни намагаються вести наступальні дії з п'яти напрямків.
Нагадаємо, у Херсонській області за один день чотири людини вибухнули на мінах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .