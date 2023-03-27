UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни за добу 20 разів обстріляли Херсонську область, - ОВА

Фото: окупанти здійснили 20 обстрілів Херсонської області за добу (telegram/olexandrprokudin)
Автор: РБК-Україна

Минулої доби окупанти здійснили 20 обстрілів по території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Росіяни випустили 97 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Загалом противник за минулу добу здійснив 20 обстрілів. Постраждали чотири особи", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Він також зазначив, що минулої доби з деокупованої території області евакуйовано 43 особи.

Раніше ми писали, що росіяни намагаються вести наступальні дії з п'яти напрямків.

Нагадаємо, у Херсонській області за один день чотири людини вибухнули на мінах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України