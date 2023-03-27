Россияне за сутки 20 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА

За минувшие сутки оккупанты совершили 20 обстрелов по территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Россияне выпустили 97 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". В общей сложности противник за минувшие сутки совершил 20 обстрелов. Пострадали четыре человека", - говорится в сообщении главы ОВА.

Он также отметил, что за прошедшие сутки с деокупированной территории области эвакуировано 43 человека.