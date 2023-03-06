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Росіяни за добу 11 разів обстріляли Херсон та громаду

Фото: росіяни 5 березня 11 разів обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія за останню добу 11 разів обстріляли Херсон та громаду. Окупанти випустили по місту 45 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міськраду.

Від російських обстрілів вчора постраждали мікрорайони Острів та ХБК, а також населені пункти Антонівка, Придніпровське, Комишани, Зимівник, Інженерне.

"Загалом зафіксовано влучення 45 снарядів. На щастя, постраждалих серед жителів громади нема", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Херсоні від ранку лунали вибухи. Крім того, окупанти вдарили по селу Понятівка Херсонської області.

Внаслідок ворожої атаки загинули троє осіб - жінка та двоє дітей.

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