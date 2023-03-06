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Россияне за сутки 11 раз обстреляли Херсон и общину

Фото: россияне 5 марта 11 раз обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия за последние сутки 11 раз обстреляла Херсон и общину. Оккупанты выпустили по городу 45 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский горсовет.

От российских обстрелов пострадали вчера микрорайоны Остров и ХБК, а также населенные пункты Антоновка, Приднепровское, Камышаны, Зимовник, Инженерное.

"В общей сложности зафиксировано попадание 45 снарядов. К счастью, пострадавших среди жителей общины нет", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Херсоне с утра раздавались взрывы. Кроме того, оккупанты ударили по селу Понятовка Херсонской области.

В результате вражеской атаки погибли три человека - женщина и двое детей.

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