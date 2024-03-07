Росіяни декілька разів атакували КАБами Донецьку область, п'ятеро людей постраждали

Торецьк

Близько о 11:10 російські терористи завдали авіаудару по Торецьку. В черговий раз ворог застосував проти цивільних "КАБ-500".

Росіяни поцілили по одній з вулиць приватного сектору, де у той час між собою спілкувались троє сусідів - 47 років, а також 63-річні чоловік й жінка. Потерпілим з контузією, пораненням руки та переломом надано медичну допомогу.

"Також пошкоджено декілька домоволодінь, а в одному з них після вибуху снаряда зайнялась пожежа", - пише прокуратура.

Костянтинівка

Ворог завдав удару "КАБ-500" по Костянтинівці близько о 15:10. Внаслідок влучання по житловій забудові отримали тілесні ушкодження двоє містян:

43-річний чоловік, який отримав різані поранення голови;

76-річна жінка, яку госпіталізували з мінно-вибуховою травмою й пораненням обличчя.

Під час атаки постраждалі перебували в своїх оселях й отримали ушкодження від розбитого скла.

"Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 35 домогосподарств, 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережу й 5 автомобілів", - додає пресслужба.

Обстріли Донецької області

Росіяни не полишають спроб захопити територію Донецької області, а також продовжують тероризувати мирних мешканців.

Нещодавно окупанти чотирма ракетами "С-300" вдарили по Мирнограду. В результаті травми отримали троє місцевих жителів. А вранці ворог атакував Покровськ. Там відомо про трьох поранених.

До того ми писали, що під ворожим обстрілом була Костянтинівка. Там окупанти атакували відділок поліції, а також лікарню.