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Росіяни чотири рази обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджено інфраструктуру

Фото: росіяни вночі атакували Дніпропетровську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 8 серпня росіяни чотири рази обстріляли Нікопольский район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Зазначається, що росіяни били з важкої артилерії та "Граду". В Нікополі пошкоджено одразу два ліцеї, адмінбудівля, 12 приватних будинків, дві господарські споруди, авто, газопровід та чотири лінії електропередач. На ранок місто обстріляли знову, інформація уточнюється.

Крім цього, у Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об'єкт. 

"Головне - всюди обійшлося без загиблих та постраждалих", - написав Лисак.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Росіяни майже щодня атакують Нікополь та район з іншого берега Дніпра. Зазвичай вони використовують артилерію та керовані авіабомби.

Так, 3 серпня росіяни з важкої артилерії вони атакували Дніпропетровську область - пошкоджено дві школи. А через обстріли 4 серпня відомо про двох поранених. 

Вчора ж внаслідок ворожої атаки загинув один чоловік, ще одна людина дістала поранень.

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України