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Росіяни через спротив не можуть забезпечити Енергодар пожежниками, - ЦНС

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Неділя 07 травня 2023 15:56
Росіяни через спротив не можуть забезпечити Енергодар пожежниками, - ЦНС Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти не можуть забезпечити тимчасово захоплений Енергодар пожежниками через спротив. До гасіння пожеж залучають росгвардійців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Окупаційна адміністрація в тимчасово окупованому Енергодарі не може набрати штат пожежників для роботи в місті. Ще раніше українські пожежники відмовилися працювати з окупантами, виконувати їхні вказівки та переходити на російські договори", - пише пресслужба.

Зазначається, що через спротив українських пожежників, до гасіння пожежа залучають росгвардійців.

Зокрема, в місті ворог не може забезпечити роботу на ротаційній основі підрозділів МНС РФ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти почали "евакуацію" жителів тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області.

Тим часом як стверджує генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, попри евакуацію в місті, персонал ЗАЕС залишається на місці. Водночас спостерігається посилення військової присутності й активності.

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