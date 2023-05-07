Росіяни через спротив не можуть забезпечити Енергодар пожежниками, - ЦНС
Російські окупанти не можуть забезпечити тимчасово захоплений Енергодар пожежниками через спротив. До гасіння пожеж залучають росгвардійців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".
"Окупаційна адміністрація в тимчасово окупованому Енергодарі не може набрати штат пожежників для роботи в місті. Ще раніше українські пожежники відмовилися працювати з окупантами, виконувати їхні вказівки та переходити на російські договори", - пише пресслужба.
Зазначається, що через спротив українських пожежників, до гасіння пожежа залучають росгвардійців.
Зокрема, в місті ворог не може забезпечити роботу на ротаційній основі підрозділів МНС РФ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти почали "евакуацію" жителів тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області.
Тим часом як стверджує генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, попри евакуацію в місті, персонал ЗАЕС залишається на місці. Водночас спостерігається посилення військової присутності й активності.
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