Россияне из-за сопротивления не могут обеспечить Энергодар пожарными, - ЦНС

Российские оккупанты не могут обеспечить временно захваченный Энергодар пожарными из-за сопротивления. К тушению пожаров привлекают росгвардейцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Оккупационная администрация во временно оккупированном Энергодаре не может набрать штат пожарных для работы в городе. Еще раньше украинские пожарные отказались работать с оккупантами, выполнять их указания и переходить на российские договоры", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что из-за сопротивления украинских пожарных, к тушению пожара привлекают росгвардейцев.

В частности, в городе враг не может обеспечить работу на ротационной основе подразделений МЧС РФ.