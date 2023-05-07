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Россияне из-за сопротивления не могут обеспечить Энергодар пожарными, - ЦНС

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Воскресенье 07 мая 2023 15:56
Россияне из-за сопротивления не могут обеспечить Энергодар пожарными, - ЦНС Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты не могут обеспечить временно захваченный Энергодар пожарными из-за сопротивления. К тушению пожаров привлекают росгвардейцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Оккупационная администрация во временно оккупированном Энергодаре не может набрать штат пожарных для работы в городе. Еще раньше украинские пожарные отказались работать с оккупантами, выполнять их указания и переходить на российские договоры", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что из-за сопротивления украинских пожарных, к тушению пожара привлекают росгвардейцев.

В частности, в городе враг не может обеспечить работу на ротационной основе подразделений МЧС РФ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты начали "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

Между тем, как утверждает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, несмотря на эвакуацию в городе, персонал ЗАЭС остается на месте. В то же время, наблюдается усиление военного присутствия и активности.

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