Росіяни на мопедах штурмували позиції 30-ї бригади: чим це закінчилось (відео)
Росіяни хотіли здійснити "мопєдний" штурм. Однак не розрахували й втратили більшість команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.
Українські військові пояснили, що росіяни намагалися змінити "мопєдний" штурм позиції 30 бригади на трасі Е-40.
"Здичавіли задіяли від 10 до 14 мотоциклів, з них 8 було знищено разом із наїзниками!", - заявив бригади.
Ситуація на фронті 29 вересня
Нагадаємо, що за даними Генштабу наразі найактивнішими лишаються 2 напрямки. Детальніше про ситуацію, можна дізнатись у зведенні Генерального штабу.
Крім того, ми повідомляли, що російські окупанти сьогодні вдруге за три дні атакувала дронами вокзал в Сумській області.
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