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Росіяни на мопедах штурмували позиції 30-ї бригади: чим це закінчилось (відео)

Україна, Неділя 29 вересня 2024 21:17
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Росіяни на мопедах штурмували позиції 30-ї бригади: чим це закінчилось (відео) Фото: росіяни хотіли здійснити "мопєдний" штурм (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни хотіли здійснити "мопєдний" штурм. Однак не розрахували й втратили більшість команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

Українські військові пояснили, що росіяни намагалися змінити "мопєдний" штурм позиції 30 бригади на трасі Е-40.

"Здичавіли задіяли від 10 до 14 мотоциклів, з них 8 було знищено разом із наїзниками!", - заявив бригади.

Ситуація на фронті 29 вересня

Нагадаємо, що за даними Генштабу наразі найактивнішими лишаються 2 напрямки. Детальніше про ситуацію, можна дізнатись у зведенні Генерального штабу.

Крім того, ми повідомляли, що російські окупанти сьогодні вдруге за три дні атакувала дронами вокзал в Сумській області.

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