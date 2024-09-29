Росіяни на мопедах штурмували позиції 30-ї бригади: чим це закінчилось (відео)

Росіяни хотіли здійснити "мопєдний" штурм. Однак не розрахували й втратили більшість команди.

"Здичавіли задіяли від 10 до 14 мотоциклів, з них 8 було знищено разом із наїзниками!", - заявив бригади.

Українські військові пояснили, що росіяни намагалися змінити "мопєдний" штурм позиції 30 бригади на трасі Е-40.

Ситуація на фронті 29 вересня

Нагадаємо, що за даними Генштабу наразі найактивнішими лишаються 2 напрямки. Детальніше про ситуацію, можна дізнатись у зведенні Генерального штабу.

Крім того, ми повідомляли, що російські окупанти сьогодні вдруге за три дні атакувала дронами вокзал в Сумській області.

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