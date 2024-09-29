ua en ru
Нд, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни через шалені втрати змушені ходити в штурми на "Нивах", - десантники

Україна, Неділя 29 вересня 2024 21:47
UA EN RU
Росіяни через шалені втрати змушені ходити в штурми на "Нивах", - десантники Фото: ЗСУ показали, як знищують російську піхоту (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти через величезні втрати в техніці змушені пересуватись до лінії фронту на вітчизняному автопромі. Однак від рубежа піхота просувається пішки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду.

"Після провалених атак і шалених втрат у бронетехніці окупантам доводиться виїжджати на штурми вже на "гордості" свого автопрому - на нещасних "Нивах", - наголосили українські військові.

В бригаді зауважили, що росіяни підвозять штурмові групи до рубежа атаки, а далі піхота просувається пішки.

"Утім, наші аеророзвідники вчасно виявляють окупантів і знищують їх разом з цим металоломом ще далеко на підступах", - зауважили військові.

На кадрах відео видно відбиття чергових російських штурмів і ефектну ліквідацію самих загарбників за допомогою ударних дронів.

Ситуація на фронті 29 вересня

Нагадаємо, Генштаб сьогодні ввечері повідомив, що наразі на фронті залишається 2 найгарячіших напрямки. Детальніше про ситуацію, можна дізнатись у зведенні Генерального штабу.

Крім того, ми повідомляли, що російські окупанти сьогодні вдруге за три дні атакувала дронами вокзал в Сумській області.

Водночас РБК-Україна показувало, як українські військові відбили мотоштурм росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським