Россияне из-за безумных потерь вынуждены ходить в штурмы на "Нивах", - десантники

Российские кафиры из-за огромных потерь в технике вынуждены передвигаться к линии фронта на отечественном автопроме. Однако от рубежа пехота продвигается пешком.

"После проваленных атак и безумных потерь в бронетехнике оккупантам приходится выезжать на штурмы уже на "гордости" своего автопрома - на несчастных "Нивах", - отметили украинские военные.

В бригаде заметили, что россияне подвозят штурмовые группы к рубежу атаки, а дальше пехота продвигается пешком.

"Впрочем, наши аэроразведчики вовремя обнаруживают оккупантов и уничтожают их вместе с этим металлоломом еще далеко на подступах", - отметили военные.

На кадрах видео видны отражения очередных российских штурмов и эффектная ликвидация самих захватчиков с помощью ударных дронов.