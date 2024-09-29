ua en ru
Вс, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне из-за безумных потерь вынуждены ходить в штурмы на "Нивах", - десантники

Украина, Воскресенье 29 сентября 2024 21:47
UA EN RU
Россияне из-за безумных потерь вынуждены ходить в штурмы на "Нивах", - десантники Фото: ВСУ показали, как уничтожают российскую пехоту (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские кафиры из-за огромных потерь в технике вынуждены передвигаться к линии фронта на отечественном автопроме. Однако от рубежа пехота продвигается пешком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду.

"После проваленных атак и безумных потерь в бронетехнике оккупантам приходится выезжать на штурмы уже на "гордости" своего автопрома - на несчастных "Нивах", - отметили украинские военные.

В бригаде заметили, что россияне подвозят штурмовые группы к рубежу атаки, а дальше пехота продвигается пешком.

"Впрочем, наши аэроразведчики вовремя обнаруживают оккупантов и уничтожают их вместе с этим металлоломом еще далеко на подступах", - отметили военные.

На кадрах видео видны отражения очередных российских штурмов и эффектная ликвидация самих захватчиков с помощью ударных дронов.

Ситуация на фронте 29 сентября

Напомним, Генштаб сегодня вечером сообщил, что сейчас на фронте остается 2 самых горячих направления. Подробнее о ситуации можно узнать в своде Генерального штаба.

Кроме того, мы сообщали, что российские оккупанты сегодня второй раз за три дня атаковали дронами вокзал в Сумской области.

В то же время РБК-Украина показывала, как украинские военные отбили мотоштурм россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина: он не всегда адекватный
Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина: он не всегда адекватный
DAILY
Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским