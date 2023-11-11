UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни через невдачі на фронті тероризують мешканців Херсонської області, - ЦНС

Фото: росіяни чинять насилля на ТОТ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти продовжують чинити насилля на окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними Центру, низка успішних ударів по тилах ворога та успішні диверсійно-розвідувальні вилазки Сил оборони України вздовж Дніпра різко знизили морально-психологічний стан ворожих військ.

Усе через те, що найбільш боєздатні підрозділи окупанти стягнули на Запорізьку ділянку фронту, а вздовж Дніпра залишила резервні сили. Почастішали випадки втечі та залишення позицій.

"Проте дезертири також становлять загрозу для цивільного населення, оскільки вони озброєні та позбавлені, будь-яких моральних принципів та обмежень. Солдати та офіцери окупаційних військ вчиняють злочини, викрадають людей заради заволодіння їх матеріальними цінностями та гвалтують жінок, в тому числі неповнолітніх", - повідомили в ЦНС.

Пошук партизанів на окупованих територіях

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів у підконтрольних загарбникам районах Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Зокрема, у Мелітополі інтервенти почали розвішувати містом відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" та партизанів.

Нещодавно також стало відомо, що росіяни навіть направили до Запорізької області "загін поліції особливого призначення" з республіки Дагестан. Таким чином, вони планували подолати українське підпілля у регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьокупантиВійна Росії проти України