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Россияне из-за неудач на фронте терроризируют жителей Херсонской области, - ЦНС

Фото: россияне совершают насилие на ТОТ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты продолжают совершать насилие на оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным Центра, ряд успешных ударов по тылам врага и успешные диверсионно-разведывательные вылазки Сил обороны Украины вдоль Днепра резко снизили морально-психологическое состояние вражеских войск.

Все из-за того, что наиболее боеспособные подразделения оккупанты стянули на Запорожский участок фронта, а вдоль Днепра оставили резервные силы. Участились случаи бегства и ухода.

"Однако дезертиры также представляют угрозу гражданскому населению, поскольку они вооружены и лишены, любых моральных принципов и ограничений. Солдаты и офицеры оккупационных войск совершают преступления, похищают людей ради завладения их материальными ценностями и насилуют женщин, в том числе несовершеннолетних", - сообщили в ЦНС.

Поиск партизан на оккупированных территориях

Напомним, в последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан в подконтрольных захватчикам районах Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

В частности, в Мелитополе интервенты начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан.

Недавно также стало известно, что россияне даже направили в Запорожскую область "отряд полиции особого назначения" из республики Дагестан. Таким образом они планировали преодолеть украинское подполье в регионе.

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