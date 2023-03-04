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Росіяни через масштабні втрати готують нову хвилю "мобілізації" в Горлівці, - Генштаб

Фото: росіяни через масштабні втрати готують нову хвилю мобілізації в Горлівці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок величезних втрат в живій силі російські окупанти готують нову хвилю "мобілізації". Зокрема розпочати призов планують в Горлівці вже з 5 березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в Горлівці Донецької області, з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ", - пише пресслужба Генштабу.

Зазначається, що окупанти надіслали письмові вказівки керівникам навчальних закладів Горлівки щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Медіазони", у Росії під час "часткової мобілізації" могли набрати на війну проти України близько 527 тисяч осіб.

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