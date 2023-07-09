Росіяни частково повернулись на позиції, з яких відступили через підрив ГЕС, - Гуменюк

"Там, де вода відійшла досить сильно, вони (війська РФ - ред.) повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мінуванням, тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями", - розповіла Гуменюк.

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня додала, що водночас росіяни повертаються на попередні позиції "дуже неохоче" через важку потерпання від "кишкових інфекцій, і деякі лікарі діагностують це як холеру".

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти влаштували теракт на Каховській ГЕС уночі 6 червня. Після підриву гідроелектростанції Херсонську область затопило десятками тисяч кубометрів води, десятки населених пунктів опинилися під водою.

Водночас ворог не лише не проводив евакуацію, але й забороняв місцевому населенню евакуюватись у безпечніші райони самостійно.