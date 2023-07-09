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Росіяни частково повернулись на позиції, з яких відступили через підрив ГЕС, - Гуменюк

Фото: Наталя Гуменюк, речник Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Війська Російської Федерації частково повернулись на позиції, які покинули після теракту на Каховській гідроелектростанції.

Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Там, де вода відійшла досить сильно, вони (війська РФ - ред.) повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мінуванням, тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями", - розповіла Гуменюк.

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня додала, що водночас росіяни повертаються на попередні позиції "дуже неохоче" через важку потерпання від "кишкових інфекцій, і деякі лікарі діагностують це як холеру".

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти влаштували теракт на Каховській ГЕС уночі 6 червня. Після підриву гідроелектростанції Херсонську область затопило десятками тисяч кубометрів води, десятки населених пунктів опинилися під водою.

Водночас ворог не лише не проводив евакуацію, але й забороняв місцевому населенню евакуюватись у безпечніші райони самостійно.

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