Россияне частично вернулись на позиции, с которых отступили из-за подрыва ГЭС, - Гуменюк

"Там, где вода отошла достаточно сильно, они (войска РФ - ред.) возвращаются. Но эта работа для них осложнена своим же минированием, потому что оно стало стихийным после того, как вода поработала с их минно-взрывными заграждениями", - рассказала Гуменюк.

Спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга добавила, что в то же время россияне возвращаются на прежние позиции "очень неохотно" из-за тяжелого страдания от "кишечных инфекций, и некоторые врачи диагностируют это как холеру".

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты устроили теракт на Каховской ГЭС ночью 6 июня. После подрыва гидроэлектростанции Херсонскую область затопило десятками тысяч кубометров воды, десятки населенных пунктов оказались под водой.

В то же время враг не только не проводил эвакуацию, но и запрещал местному населению эвакуироваться в более безопасные районы самостоятельно.