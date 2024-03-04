Росіяни частково контролюють Бердичі та Тоненьке, але просування ворога зупинено, - ЗСУ

Біля Авдіївки російські окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке. Водночас Силам оборони вдалося зупинити просування ворога на цій ділянці фронту..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

За його словами, на Авдіївському напрямку обстановку вдається стабілізувати й просування російських загарбників зупинено.

"Села Бердичі та Тоненьке частково контролює (армія РФ - ред), але Сили оборони виконують свою роботу, завдають ворогу значних втрат і просування ворога зупинено ще на цьому рубежі", - розповів Лиховій.

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Ситуація на Авдіївському напрямку

Станом на 4 березня на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Як зазначає Інститут вивчення війни, 3 березня позиційні бої під Авдіївкою продовжилися, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Сьогодні ми розповідали про те, як українські захисники під Авдіївкою знищили артилерією ворожу піхоту окупантів, яка рухалась лісосмугою.