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Росіяни все частіше відмовляються виконувати накази командування, - Генштаб

Фото: росіяни все частіше відмовляються виконувати накази командирів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Останнім часом спостерігається тенденція, коли російські загарбники відмовляються виконувати накази командирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, 23 березня цього року, за відмову виконувати бойове завдання, було обеззброєно та доставлено до Макіївки Донецької області близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань "Невський" та "Ветерани".

"Подібний випадок стався і 25 березня, виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили 57 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Також росіяни можуть перегрупуватись в районі Бахмута, щоб потім посилити наступ на місто. А в Запорізькій області росіяни укріплюють оборону, готуючись до українського контрнаступу.

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