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Россияне все чаще отказываются выполнять приказы командования - Генштаб

Фото: россияне все чаще отказываются выполнять приказы командиров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В последнее время наблюдается тенденция, когда русские захватчики отказываются делать приказы командиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, 23 марта этого года, за отказ выполнять боевое задание, были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований "Невский" и "Ветераны".

"Подобный случай произошел и 25 марта, выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующий на Авдеевском направлении", - отметили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ отразили 57 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Также россияне могут перегруппироваться в районе Бахмута, чтобы затем усилить наступление на город. А в Запорожской области россияне укрепляют оборону, готовясь к украинскому контрнаступлению.

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