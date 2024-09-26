Захисну споруду біля Кримського мосту росіяни у цьому сезоні вже не добудують, - Плетенчук

Росіяни будують невідому захисну споруду в районі Кримського мосту. Однак у цьому сезоні окупанти не зможуть завершити роботи через складні погодні умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"Що це таке, стане зрозуміло, коли вони цю споруду добудують. Але цього сезону, найімовірніше, вони це не зможуть зробити, бо починається період штормів, і, відповідно, будувати в таких умовах буде дуже складно. Це може бути захисна споруда, черговий перехід - висновки робити зарано", - розповів Плетенчук.
Він зазначив, що росіяни неодноразово намагалися побудувати захисні споруди для Керченського мосту, але щоразу зазнавала невдач через складні погодні умови.
"Побачимо, як вони пройдуть цей період, який починається восени та закінчується навесні. Вони постійно намагаються у Керченській протоці щось нове розмістити, збудувати різноманітні гідротехнічні чи загороджувальні споруди. Але періодично вони опиняються на березі після чергового шторму", - наголосив речник ВМС.
Нагадаємо, росіяни побудували Кримський міст після окупації Криму у 2014 році. Він з'єднує півострів із сухопутною частиною РФ.
Як неодноразово наголошувало військове керівництво України, міст є законною ціллю для ЗСУ. Його було успішно уражено 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року.
До того ж, як повідомляло видання The Guardian, Головне управління розвідки (ГУР) готує третій удар по Кримському мосту.
Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Росія намагається посилити захист Кримського мосту від дронів та ракет. Встановлює металеві загорожі, системи радіоелектронної боротьби й не тільки.
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