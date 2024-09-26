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Защитное сооружение возле Крымского моста россияне в этом сезоне уже не достроят, - Плетенчук

Фото: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне строят неизвестное защитное сооружение в районе Крымского моста. Однако в этом сезоне оккупанты не смогут завершить работы из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Что это такое, станет понятно, когда они это сооружение достроят. Но в этом сезоне, вероятнее всего, они это не смогут сделать, потому что начинается период штормов, и, соответственно, строить в таких условиях будет очень сложно. Это может быть защитное сооружение, очередной переход - выводы делать рано", - рассказал Плетенчук.

Он отметил, что россияне неоднократно пытались построить защитные сооружения для Керченского моста, но каждый раз терпела неудачи из-за сложных погодных условий.

"Увидим, как они пройдут этот период, который начинается осенью и заканчивается весной. Они постоянно пытаются в Керченском проливе что-то новое разместить, построить разнообразные гидротехнические или заградительные сооружения. Но периодически они оказываются на берегу после очередного шторма", - отметил спикер ВМС.

Атаки на Крымский мост

Напомним, россияне построили Крымский мост после оккупации Крыма в 2014 году. Он соединяет остров с сухопутной частью РФ.

Как неоднократно отмечало военное руководство Украины, мост является законной целью для ВСУ. Он был успешно поражен 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года.

К тому же, как сообщало издание The Guardian, Главное управление разведки (ГУР) готовит третий удар по Крымскому мосту.

Недавно СМИ сообщали, что Россия пытается усилить защиту Крымского моста от дронов и ракет. Устанавливает металлические изгороди, системы радиоэлектронной борьбы и не только.

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