Защитное сооружение возле Крымского моста россияне в этом сезоне уже не достроят, - Плетенчук

Россияне строят неизвестное защитное сооружение в районе Крымского моста. Однако в этом сезоне оккупанты не смогут завершить работы из-за сложных погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"Что это такое, станет понятно, когда они это сооружение достроят. Но в этом сезоне, вероятнее всего, они это не смогут сделать, потому что начинается период штормов, и, соответственно, строить в таких условиях будет очень сложно. Это может быть защитное сооружение, очередной переход - выводы делать рано", - рассказал Плетенчук.
Он отметил, что россияне неоднократно пытались построить защитные сооружения для Керченского моста, но каждый раз терпела неудачи из-за сложных погодных условий.
"Увидим, как они пройдут этот период, который начинается осенью и заканчивается весной. Они постоянно пытаются в Керченском проливе что-то новое разместить, построить разнообразные гидротехнические или заградительные сооружения. Но периодически они оказываются на берегу после очередного шторма", - отметил спикер ВМС.
Напомним, россияне построили Крымский мост после оккупации Крыма в 2014 году. Он соединяет остров с сухопутной частью РФ.
Как неоднократно отмечало военное руководство Украины, мост является законной целью для ВСУ. Он был успешно поражен 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года.
К тому же, как сообщало издание The Guardian, Главное управление разведки (ГУР) готовит третий удар по Крымскому мосту.
Недавно СМИ сообщали, что Россия пытается усилить защиту Крымского моста от дронов и ракет. Устанавливает металлические изгороди, системы радиоэлектронной борьбы и не только.
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