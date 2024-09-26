Защитное сооружение возле Крымского моста россияне в этом сезоне уже не достроят, - Плетенчук

"Что это такое, станет понятно, когда они это сооружение достроят. Но в этом сезоне, вероятнее всего, они это не смогут сделать, потому что начинается период штормов, и, соответственно, строить в таких условиях будет очень сложно. Это может быть защитное сооружение, очередной переход - выводы делать рано", - рассказал Плетенчук.

Он отметил, что россияне неоднократно пытались построить защитные сооружения для Керченского моста, но каждый раз терпела неудачи из-за сложных погодных условий.

"Увидим, как они пройдут этот период, который начинается осенью и заканчивается весной. Они постоянно пытаются в Керченском проливе что-то новое разместить, построить разнообразные гидротехнические или заградительные сооружения. Но периодически они оказываются на берегу после очередного шторма", - отметил спикер ВМС.