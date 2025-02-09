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Росіяни бояться власну армію: ГУР перехопило розмову селянина в Брянській області

Фото: росіян лякають солдати втікачі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українська розвідка перехопила чергову телефонну розмову росіян. Згідно неї зрозуміло, що російське населення боїться власну армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

У перехопленій розмові російський селянин з Брянської області закликає іншого бути пильним, оскільки на місцевості ходять солдати-втікачі з російської армії.

 

"На улице не гуляешь? А чего ты не гуляешь? Там какой-то сбежал военнослужащий. Гляди! А то забежит. Хрен его знает. Сбежал", - попередив чоловік.

У ГУР зазначили, що перехоплена розмова вкотре ілюструє страх російського населення перед своєю ж армією.

"ГУР МО України нагадує - за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде належна відплата", - резюмували у розвідці.

Нагадаємо, у січні розвідники перехопили розмову росіян, яка підтверджує, що Росія зазнає значних втрат на фронті в Україні. Мешканка Бєлгородської області розповіла, що їй надіслали відповідне відео.

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Російська ФедераціяБрянська область