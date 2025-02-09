RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Россияне боятся собственную армию: ГУР перехватило разговор сельчанина в Брянской области

Фото: россиян пугают солдаты беглецы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинская разведка перехватила очередной телефонный разговор россиян. Согласно ему понятно, что российское население боится собственную армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

В перехваченном разговоре российский сельчанин из Брянской области призывает другого быть бдительным, поскольку на местности ходят солдаты-беглецы из российской армии.

 

"На улице не гуляешь? А чего ты не гуляешь? Там какой-то сбежавший военнослужащий. Смотри! А то забежит. Хрен его знает. Сбежал", - предупредил мужчина.

В ГУР отметили, что перехваченный разговор в очередной раз иллюстрирует страх российского населения перед своей же армией.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет надлежащее возмездие", - резюмировали в разведке.

Напомним, в январе разведчики перехватили разговор россиян, который подтверждает, что Россия несет значительные потери на фронте в Украине. Жительница Белгородской области рассказала, что ей прислали соответствующее видео.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБрянская область