Россияне боятся собственную армию: ГУР перехватило разговор сельчанина в Брянской области

В перехваченном разговоре российский сельчанин из Брянской области призывает другого быть бдительным, поскольку на местности ходят солдаты-беглецы из российской армии.

"На улице не гуляешь? А чего ты не гуляешь? Там какой-то сбежавший военнослужащий. Смотри! А то забежит. Хрен его знает. Сбежал", - предупредил мужчина.

В ГУР отметили, что перехваченный разговор в очередной раз иллюстрирует страх российского населения перед своей же армией.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет надлежащее возмездие", - резюмировали в разведке.