Россияне боятся собственную армию: ГУР перехватило разговор сельчанина в Брянской области

Украинская разведка перехватила очередной телефонный разговор россиян. Согласно ему понятно, что российское население боится собственную армию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.
В перехваченном разговоре российский сельчанин из Брянской области призывает другого быть бдительным, поскольку на местности ходят солдаты-беглецы из российской армии.
"На улице не гуляешь? А чего ты не гуляешь? Там какой-то сбежавший военнослужащий. Смотри! А то забежит. Хрен его знает. Сбежал", - предупредил мужчина.
В ГУР отметили, что перехваченный разговор в очередной раз иллюстрирует страх российского населения перед своей же армией.
"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет надлежащее возмездие", - резюмировали в разведке.
Напомним, в январе разведчики перехватили разговор россиян, который подтверждает, что Россия несет значительные потери на фронте в Украине. Жительница Белгородской области рассказала, что ей прислали соответствующее видео.
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