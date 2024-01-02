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Росіяни бомбами атакували Оріхів: зруйновано цілий під'їзд, є поранена

Фото: росіяни бомбами атакували Оріхів Запорізької області 2 січня, є поранена (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області. Ударом зруйновано цілий під'їзд, є поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"О 09:30 рашисти нанесли два авіаудари керованими бомбами по місту Оріхів", - розповів він.

Зруйновано під’їзд, поранено жінку

В результаті удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд. Є поранена.

"З пораненнями до лікарні доставлено жительку однієї з квартир будинку - 75-річну жінку", - зазначив Малашко.

Наслідки обстрілу Оріхова Запорізької області 2 січня (t.me/zoda_gov_ua)

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Запорожская область