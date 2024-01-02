Россияне бомбами атаковали Орехов: разрушен целый подъезд, есть раненая

Российские войска авиабомбами накрыли Орехов Запорожской области. Ударом разрушен целый подъезд, есть раненая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.
"В 09:30 рашисты нанесли два авиаудара управляемыми бомбами по городу Орехов", - рассказал он.
Разрушен подъезд, ранена женщина
В результате удара изуродован дом, разрушен целый подъезд. Есть раненая.
"С ранениями в больницу доставлена жительница одной из квартир дома - 75-летняя женщина", - отметил Малашко.
Российские воска пстоянно обстреливают Орехов Запорожской области. Например, российские оккупанты 19 октября совершили обстрел Орехова Запорожской области, который длился 7 часов подряд. Ранения получили 8 человек.
А 31 марта 2023 года российские оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области с самолета. Враг выпустил по городу две ракеты, два человека получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.