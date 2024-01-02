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Россияне бомбами атаковали Орехов: разрушен целый подъезд, есть раненая

Фото: россияне бомбами атаковали Орехов Запорожской области 2 января, есть раненая (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска авиабомбами накрыли Орехов Запорожской области. Ударом разрушен целый подъезд, есть раненая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"В 09:30 рашисты нанесли два авиаудара управляемыми бомбами по городу Орехов", - рассказал он.

Разрушен подъезд, ранена женщина

В результате удара изуродован дом, разрушен целый подъезд. Есть раненая.

"С ранениями в больницу доставлена жительница одной из квартир дома - 75-летняя женщина", - отметил Малашко.

Последствия обстрела Орехова Запорожской области 2 января (t.me/zoda_gov_ua)

Обстрелы Орехова

Российские воска пстоянно обстреливают Орехов Запорожской области. Например, российские оккупанты 19 октября совершили обстрел Орехова Запорожской области, который длился 7 часов подряд. Ранения получили 8 человек.

А 31 марта 2023 года российские оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области с самолета. Враг выпустил по городу две ракеты, два человека получили ранения.

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Запорожская область