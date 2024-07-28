Росіяни на БМП з десантом пішли на штурм, прикриваючись танком. Відео разгрому окупантів

Ситуація на фронті

Ситуація на фронті станом на ранок 28 липня залишається напруженою. Найактивнішими ділянками фронту залишаються Покровський та Торецький напрямки. Минулої доби сталося 129 бойових зіткнень.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили раніше втрачені позиції поблизу Торецька і просунулися у Вовчанську. Тим часом на фронті фіксується просування російських окупантів на захід та південний захід від Донецька.

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