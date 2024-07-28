Россияне на БМП с десантом пошли на штурм, прикрываясь танком. Видео разгрома оккупантов

"На штурм выехали три БМП с десантом под прикрытием одного танка", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, вражеский танк сразу подорвался на минах, а на одну БМП с полным боекомплектом поохотился оператор FPV-дрона - машину разорвало на детали.

"Остальные две бронемашины россиян скрылись с поля боя", - добавили в ДШВ.