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Росіяни на БМП з десантом пішли на штурм, прикриваючись танком. Відео разгрому окупантів

Україна, Неділя 28 липня 2024 11:35
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Росіяни на БМП з десантом пішли на штурм, прикриваючись танком. Відео разгрому окупантів Фото: росіяни на БМП із десантом пішли на штурм, десантники їх розгромили (ілюстрація/t me suspilnechernihiv)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська намагалися штурмувати позиції українських десантників. Але танк, під прикриттям якого йшли окупати, майже одразу підірвався на міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"На штурм виїхали 3 БМП з десантом під прикриттям одного танка", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли військові, ворожий танк одразу підірвався на мінах, а одну БМП з повним боєкомплектом вполював оператор FPV-дрона - машину розірвало на деталі.

"Інші дві бронемашини росіян втекли з поля бою", - додали у ДШВ.

Ситуація на фронті

Ситуація на фронті станом на ранок 28 липня залишається напруженою. Найактивнішими ділянками фронту залишаються Покровський та Торецький напрямки. Минулої доби сталося 129 бойових зіткнень.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили раніше втрачені позиції поблизу Торецька і просунулися у Вовчанську. Тим часом на фронті фіксується просування російських окупантів на захід та південний захід від Донецька.

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