Росіяни на БМП з десантом пішли на штурм, прикриваючись танком. Відео разгрому окупантів
Російські війська намагалися штурмувати позиції українських десантників. Але танк, під прикриттям якого йшли окупати, майже одразу підірвався на міні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.
"На штурм виїхали 3 БМП з десантом під прикриттям одного танка", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли військові, ворожий танк одразу підірвався на мінах, а одну БМП з повним боєкомплектом вполював оператор FPV-дрона - машину розірвало на деталі.
"Інші дві бронемашини росіян втекли з поля бою", - додали у ДШВ.
Ситуація на фронті
Ситуація на фронті станом на ранок 28 липня залишається напруженою. Найактивнішими ділянками фронту залишаються Покровський та Торецький напрямки. Минулої доби сталося 129 бойових зіткнень.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили раніше втрачені позиції поблизу Торецька і просунулися у Вовчанську. Тим часом на фронті фіксується просування російських окупантів на захід та південний захід від Донецька.
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