Россияне на БМП с десантом пошли на штурм, прикрываясь танком. Видео разгрома оккупантов
Российские войска пытались штурмовать позиции украинских десантников. Но танк, под прикрытием которого шли оккупаты, почти сразу подорвался на мине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.
"На штурм выехали три БМП с десантом под прикрытием одного танка", - говорится в сообщении.
Как рассказали военные, вражеский танк сразу подорвался на минах, а на одну БМП с полным боекомплектом поохотился оператор FPV-дрона - машину разорвало на детали.
"Остальные две бронемашины россиян скрылись с поля боя", - добавили в ДШВ.
Ситуация на фронте
Ситуация на фронте по состоянию на утро 28 июля остается напряженной. Самыми активными участками фронта остаются Покровское и Торецкое направления. За прошлые сутки произошло 129 боевых столкновений.
Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ восстановили ранее утраченные позиции вблизи Торецка и продвинулись в Волчанске. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов к западу и юго-западу от Донецка.
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