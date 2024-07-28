Россияне на БМП с десантом пошли на штурм, прикрываясь танком. Видео разгрома оккупантов

Российские войска пытались штурмовать позиции украинских десантников. Но танк, под прикрытием которого шли оккупаты, почти сразу подорвался на мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ .

"На штурм выехали три БМП с десантом под прикрытием одного танка", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, вражеский танк сразу подорвался на минах, а на одну БМП с полным боекомплектом поохотился оператор FPV-дрона - машину разорвало на детали.

"Остальные две бронемашины россиян скрылись с поля боя", - добавили в ДШВ.