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Россияне на БМП с десантом пошли на штурм, прикрываясь танком. Видео разгрома оккупантов

Украина, Воскресенье 28 июля 2024 11:35
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Россияне на БМП с десантом пошли на штурм, прикрываясь танком. Видео разгрома оккупантов Фото: россияне на БМП с десантом пошли на штурм, десантники их разгромили (иллюстрация/t me suspilnechernihiv)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска пытались штурмовать позиции украинских десантников. Но танк, под прикрытием которого шли оккупаты, почти сразу подорвался на мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"На штурм выехали три БМП с десантом под прикрытием одного танка", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, вражеский танк сразу подорвался на минах, а на одну БМП с полным боекомплектом поохотился оператор FPV-дрона - машину разорвало на детали.

"Остальные две бронемашины россиян скрылись с поля боя", - добавили в ДШВ.

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте по состоянию на утро 28 июля остается напряженной. Самыми активными участками фронта остаются Покровское и Торецкое направления. За прошлые сутки произошло 129 боевых столкновений.

Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ восстановили ранее утраченные позиции вблизи Торецка и продвинулись в Волчанске. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов к западу и юго-западу от Донецка.

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