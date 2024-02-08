Росіяни блокують доступ до сервісів Google на окупованих територіях, - ЦНС

Російські загарбники блокують доступ до сервісів Google на тимчасово окупованих територіях України. Таким чином вони змушують людей переходити на російські аналоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що жителі низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошукової системи Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet. Таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на "російські аналоги".

"Проте відомо, що компанія Яндекс передає інформацію окупантам та допомагає відслідковувати рух українців на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЦНС з'ясував, що росіяни збільшують кількість камер відеоспостереження у великих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях України. Їх використовують для пошуку нелояльних місцевих жителів.

Представники російського ВПК скаржаться на збитки через війну з Україною.

Також росіяни вигадали новий спосіб контролю підприємств на окупованій території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.