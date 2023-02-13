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Росіяни біля Воронежа та Курська збудували наметові табори для військових. Відео

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Росія, Понеділок 13 лютого 2023 22:24
Росіяни біля Воронежа та Курська збудували наметові табори для військових. Відео Фото: росіяни біля Воронежа та Курська збудували наметові табори для військових (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові облаштували два наметові табори неподалік Курська та Воронежа. Процес будування таборів можна відслідкувати за допомогою супутникових знімків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Один з таборів було збудовано поруч із полігоном "Погоново". Його будівництво можна відслідкувати за знімками, опублікованими 30 січня, а також за 1 та 7 лютого.

Окупанти активно перекидали військову техніку на цей полігон ще у 2022 році, напередодні повномасштабного вторгнення. Та базувалась частина 1-ї гвардійської танкової армії, які за місяць війни втратили вбитими та пораненими понад 400 солдатів та офіцерів.

Також в останні тижні росіяни активно будували табір поряд з селом Заїжджі Двори у Курській області. Згідно зі знімками, його було збудовано в період між 28 січня та 7 лютого.

Відзначимо, що саме з цього табору звернулись до російського командування мобілізовані, які вижили після українського удару по ПТУ №19 у Макіївці. Тоді вони попросили не розформовувати їхній підрозділ.

"Ми продовжуємо переміщатися в незрозумілих напрямках без жодних завдань", - розповів тоді один з окупантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Криму російські окупанти почали рити траншеї навколо аеродрому "Бельбек", а також встановлювати бетонні огорожі.

Також ми писали, що ще у листопаді 2022 року окопи помітили у північній частині Криму.

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Російська Федерація Воронеж окупанти Курская область
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