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Армія РФ атакувала промисловий обʼєкт у Запоріжжі

Запоріжжя, Неділя 28 квітня 2024 16:08
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Армія РФ атакувала промисловий обʼєкт у Запоріжжі Ілюстративне фото: у Запоріжжі був атакований промисловий обʼєкт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія атакувала Запоріжжя у неділю, 28 квітня. Окупанти вдарили по об'єкту промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Сьогодні о 13:37 у Запоріжжі та області пролунав потужний вибух. Як зазначив очільник ОВА, росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя.

"Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих", - повідомив Федоров.

Зазначимо, що у Запорізькій області від початку доби чотири рази оголошували повітряну тривогу, востаннє - о 13:18. Вона тривала півгодини. Під час останньої повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав вибух.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Нічна атака ворога

Нагадаємо, цієї ночі Росія випустила по Україні чотири "Шахеди", а також п'ять безпілотників невстановленого типу і зенітну ракету С-300. Сили протиповітряної оборони знищили п'ять ворожих дронів.

Росіяни вдарили по Миколаєву дронами. Внаслідок атаки був серйозно пошкоджений готель, який тільки відновився після обстрілів у 2022 році.

У Миколаївській ОВА також повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури.

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