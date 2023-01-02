Росіяни більше 20 разів вдарили по прикордонню Чернігівської області, - ОК "Північ"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Північ".

"З 12:10 до 12:30 повідомили про 16 приходів, імовірно з САУ, в район населеного пункту Єліне. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - пише пресслужба.

Також з 13:20 до 13:40 було зафіксовано 6 "прильотів". Окупанти били по району населеного пункту Липівка ймовірно з міномету 120-мм. Про втрати серед місцевого населення або ж пошкодження інфраструктури інформація також не надходила.