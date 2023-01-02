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Россияне более 20 раз ударили по приграничью Черниговской области, - ОК "Север"

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает обстреливать приграничье Черниговской области. Зафиксировано более 20 "прилетов".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Север".

"С 12:10 до 12:30 сообщили о 16 приходах, предположительно из САУ, в район населенного пункта Елине. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - пишет пресс-служба.

Также с 13:20 до 13:40 было зафиксировано 6 "прилетов". Оккупанты били по району населенного пункта Липовка вероятно из миномета 120-мм. О потерях среди местного населения или повреждения инфраструктуры информация также не поступала.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 1 января в течение суток российские войска обстреляли пять общин Сумской области. В течение дня было зафиксировано 114 ударов.

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