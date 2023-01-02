Росіяни більше 20 разів вдарили по прикордонню Чернігівської області, - ОК "Північ"
Російська Федерація продовжує обстрілювати прикордоння Чернігівської області. Зафіксовано більше 20 "прильотів".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Північ".
"З 12:10 до 12:30 повідомили про 16 приходів, імовірно з САУ, в район населеного пункту Єліне. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - пише пресслужба.
Також з 13:20 до 13:40 було зафіксовано 6 "прильотів". Окупанти били по району населеного пункту Липівка ймовірно з міномету 120-мм. Про втрати серед місцевого населення або ж пошкодження інфраструктури інформація також не надходила.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 1 січня, протягом доби російські війська обстріляли п'ять громад Сумської області. Протягом дня було зафіксовано 114 ударів.
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