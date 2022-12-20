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Росіяни били з важкої артилерії по Нікопольському району: пошкоджено десяток будинків та ЛЕП

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Вівторок 20 грудня 2022 08:09
Росіяни били з важкої артилерії по Нікопольському району: пошкоджено десяток будинків та ЛЕП Фото: росіяни били з важкої артилерії по Нікопольському району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вночі обстріляли з важкої артилерії Мирівську та Покровську громади Нікопольського району. Загарбники випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

На щастя, внаслідок ворожих атак ніхто не постраждав.

При цьому пошкоджень зазнали з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи і лінія електропередач.

Нагадаємо, вчора вночі росіяни атакували Дніпропетровську область іранськими дронами, важкою артилерією та "Градами".

18 грудня загарбники обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, постраждав цивільний.

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Дніпропетровська область Нікополь Війна Росії проти України
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