Россияне били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: поврежден десяток домов и ЛЭП

Российские оккупанты ночью обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую и Покровскую общины Никопольского района. Захватчики выпустили на мирные села не менее 20 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко.

К счастью, в результате вражеских атак никто не пострадал.

При этом повреждены десяток частных домов и хозяйственных сооружений, газопроводы и линия электропередач.

Напомним, вчера ночью россияне атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами, тяжелой артиллерией и "Градами".

18 декабря захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, пострадал гражданский.

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