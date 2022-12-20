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Россияне били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: поврежден десяток домов и ЛЭП

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Вторник 20 декабря 2022 08:09
Россияне били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: поврежден десяток домов и ЛЭП Фото: россияне избивали из тяжелой артиллерии по Никопольскому району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ночью обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую и Покровскую общины Никопольского района. Захватчики выпустили на мирные села не менее 20 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко.

К счастью, в результате вражеских атак никто не пострадал.

При этом повреждены десяток частных домов и хозяйственных сооружений, газопроводы и линия электропередач.

Напомним, вчера ночью россияне атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами, тяжелой артиллерией и "Градами".

18 декабря захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, пострадал гражданский.

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Днепропетровская область Никополь Война России против Украины
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